Ayodhya News: जीआईसी के दुर्गेश ने कराटे में जीता स्वर्ण

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कक्षा 12 के छात्र दुर्गेश की इस उपलब्धि से विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बाद दुर्गेश ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और प्रशिक्षक को दिया। उनका कहना है कि नियमित अभ्यास और मार्गदर्शन से उन्हें प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला। विज्ञापन

दुर्गेश के राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होने पर प्रधानाचार्य ओंकारनाथ और उप प्रधानाचार्य रामनिहोर सहित विद्यालय के शिक्षकों ने खुशी जताई। जिला विद्यालय निरीक्षक पवन कुमार तिवारी ने भी छात्र को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। (संवाद) विज्ञापन विज्ञापन

कक्षा 12 के छात्र दुर्गेश की इस उपलब्धि से विद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों में खुशी है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बाद दुर्गेश ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों और प्रशिक्षक को दिया। उनका कहना है कि नियमित अभ्यास और मार्गदर्शन से उन्हें प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास मिला।दुर्गेश के राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित होने पर प्रधानाचार्य ओंकारनाथ और उप प्रधानाचार्य रामनिहोर सहित विद्यालय के शिक्षकों ने खुशी जताई। जिला विद्यालय निरीक्षक पवन कुमार तिवारी ने भी छात्र को बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। (संवाद)

अयोध्या। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित 70वीं विद्यालयी कराटे प्रतियोगिता में राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र दुर्गेश निषाद ने स्वर्ण पदक हासिल किया। अंडर-19 बालक वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए दुर्गेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अब वह राष्ट्रीय विद्यालयी कराटे प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा।