Ayodhya News: दीपोत्सव पर ग्रीन आतिशबाजी से जगमगाएगी रामनगरी

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ई फैक्टर एक्सपीरिएंसेज लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधि के अनुसार, आतिशबाजी में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पारंपरिक पटाखों की तुलना में धुआं और शोर कम होगा। कम धुआं पैदा करने वाले रासायनिक संयोजनों से आसमान में हरे और सुनहरे रंगों की छटा बिखरेगी। इसके साथ धनुष, तीर, ओम और जय श्रीराम जैसी आकृतियां भी दिखाई जाएंगी। भगवा, हरे और सुनहरे रंगों की रोशनी से रामनगरी का आसमान जगमगाएगा।80 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म से होगी आतिशबाजीआतिशबाजी के लिए सरयू पुल के ऊपर तीन हाइड्रा की मदद से करीब 80 फीट ऊंचाई पर प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। यहां से चकरी, रिवर्स फायरिंग, एरियल, रॉकेट, विसिल क्रैकर, तिरंगा और इंद्रधनुष के विभिन्न स्वरूप दिखाए जाएंगे। आयोजन के दौरान सुरक्षा के लिए 10 एंबुलेंस तैनात रहेंगी।पारंपरिक रसायनों के विकल्प अपनाने पर जोरग्रीन आतिशबाजी में कम धुआं और कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले रासायनिक यौगिकों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। पारंपरिक पटाखों में इस्तेमाल होने वाले कुछ रसायनों के स्थान पर वैकल्पिक संयोजन अपनाने की तैयारी है। इसका उद्देश्य आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को कम करना और उत्सव को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है।2100 ड्रोन दिखाएंगे रामायण के प्रसंगइस बार दीपोत्सव में 2100 स्वदेशी ड्रोन आसमान में उड़ान भरेंगे। वर्ष 2025 में 1100 और 2024 में 500 ड्रोन से एरियल शो हुआ था। इस बार कम से कम 15 विशेष आकृतियां बनाई जाएंगी। इनमें रामदरबार, पुष्पक विमान, राम-लक्ष्मण-हनुमान, रावण वध, राम मंदिर और महर्षि वाल्मीकि व तुलसीदास से जुड़े प्रसंग शामिल होंगे। करीब 15 मिनट के शो में संगीत, वॉयस ओवर और संगीतमय कथावाचन के जरिए रामायण की गाथा दिखाई जाएगी।