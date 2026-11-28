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इस अवसर पर डॉ. राजकुमार मौर्य ने कहा कि वह पिछले 22 वर्षों से पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर संगठन की सेवा कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका निर्वहन वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में सभी कांग्रेसजनों को एकजुट होकर उनके संघर्ष में पूरा सहयोग करना चाहिए।महानगर कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कृष्णा गौतम ने कहा कि डॉ. राजकुमार मौर्य की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। उनका लंबा संगठनात्मक अनुभव पार्टी के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। वहीं, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डॉ. मौर्य को यह महत्वपूर्ण दायित्व मिलने से पूरे जनपद का मान बढ़ा है।समारोह में राम अवध वासी, कवींद्र साहनी, बसंत मिश्रा, जय प्रताप गुप्ता, पंकज सिंह, उमेश उपाध्याय, रामनरेश मौर्य, अशोक कुमार राय सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।