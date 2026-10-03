Ayodhya News: सोहावल उपकेंद्र से जुड़े मोहल्लों में आज दो घंटे बाधित रहेगी बिजली

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इस दौरान उपकेंद्र से जुड़े 11 फीडर बंद रहेंगे, जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। 33 केवी के रुदौली ग्रामीण, चिर्रा, मुमताज नगर, सिविल लाइन और जिला चिकित्सालय फीडर प्रभावित होंगे। सोहावल तहसील, गोडवा, ड्योढ़ी, रुदौली तहसील, बीकापुर ग्रामीण और सोहावल ग्रामीण फीडर भी बंद रहेंगे।इन फीडरों से जुड़ी 11 केवी लाइनों के क्षेत्र भी प्रभावित रहेंगे। विद्युत पारेषण खंड अयोध्या के अधिशासी अभियंता राहुल यादव ने बताया कि कार्य पूरा होने के बाद आपूर्ति बहाल की जाएगी। विभाग ने उपभोक्ताओं से आवश्यक विद्युत संबंधी काम पहले निपटाने की अपील की है।