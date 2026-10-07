Ayodhya News: जिला स्तरीय स्केटिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

विज्ञापन

स्केटिंग ट्रैक पर खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। छोटे खिलाड़ियों ने भी पूरे उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनके अभिभावक भी स्टेडियम में मौजूद रहे। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।जिला स्केटिंग संघ के रविंद्र कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य जिले में स्केटिंग को बढ़ावा देना और प्रतिभावान खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के लिए मंच उपलब्ध कराना है। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले में स्केटिंग के प्रति खिलाड़ियों का रुझान लगातार बढ़ रहा है। प्रतियोगिता में आरव सिंह, आदित्य वर्मा, संस्कार पंजवानी, तेजस, श्रेयांश और जेसिका समेत अन्य खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।