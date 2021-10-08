फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Pensioners express outrage over the complexity of medical reimbursement rules

Ayodhya News: चिकित्सा प्रतिपूर्ति के नियमों की जटिलता पर भड़के पेंशनर्स, सीएम को भेजा ज्ञापन

Tue, 03 Nov 2026 12:17 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 03 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
Pensioners express outrage over the complexity of medical reimbursement rules
अयोध्या। चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों की प्रक्रिया आसान करने के बजाय और जटिल बनाए जाने के विरोध में सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनर्स ने सोमवार को कोषागार में धरना दिया। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले जुटे सदस्यों ने व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी के प्रतिनिधि के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
विज्ञापन

कोषागार के पेंशनर सभा कक्ष में सुबह 11 बजे शुरू हुए धरने में कार्यरत और सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति से जुड़ी समस्याएं उठाई गईं। एसोसिएशन के सदस्यों ने आरोप लगाया कि दावों के सरलीकरण के नाम पर नियमों को और जटिल किया जा रहा है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को परेशानी होगी। उन्होंने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग की। दोपहर एक बजे ज्ञापन सौंपने के साथ धरना समाप्त हुआ।
विज्ञापन

अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सनत कुमार सिंह और संचालन जिला मंत्री डॉ. बलराम विश्वकर्मा ने किया। धरने में राधा रमण मिश्र, उदय प्रताप सिंह, विनोद कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार सिंह, अवधेश कुमार शुक्ला, दयाराम यादव, कृष्णकांत तिवारी और जगजीवन प्रसाद समेत कई लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed