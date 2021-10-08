Ayodhya News: आठ घंटे नो मोबाइल, घर से बात के लिए सेवा केंद्र का सहारा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र ने यह व्यवस्था लागू की है। मंदिर परिसर में एसआईएस के करीब 350 और बीपीआईएस के करीब 90 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। यात्री सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र, दर्शन मार्ग समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर उनकी आठ-आठ घंटे की शिफ्ट लगती है। मोबाइल प्रतिबंध का उद्देश्य ड्यूटी के दौरान ध्यान भटकने से रोकना है।कर्मचारियों का सत्यापन भी कराया जा रहासुरक्षाकर्मियों की फेस रीडिंग से हाजिरी दर्ज हो रही है। इससे ड्यूटी पर समय से पहुंचने और पूरी शिफ्ट तैनात रहने की निगरानी की जा रही है। सीईओ ने मंदिर में तैनात कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के साथ सत्यापन और पुलिस वेरीफिकेशन भी शुरू कराया है।निगरानी में ढिलाई की मिली थी शिकायतड्यूटी के दौरान मोबाइल में व्यस्त रहने, श्रद्धालुओं की मदद नहीं करने और खराब व्यवहार की शिकायतें मिली थीं। सुरक्षा प्वाइंट पर तैनात कर्मियों को आसपास की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होती है। शिकायतों के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है।