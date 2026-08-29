Ayodhya News: महंत नृत्यगोपाल दास ने किया रजत शिला का पूजन

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यह पूजन उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के हिंदू पक्षकार दिनेश फलाहारी के आह्वान पर किया। मणिराम छावनी पर जैसे ही शिला पहुंची, मणिराम छावनी के उत्तराधिकारी कमल नयन कमल दास, जानकी दास जी संतों और श्रद्धालुओं के साथ शिला की पुष्प वर्षा के साथ अगवानी की।इस अवसर पर गगन भेदी नारों के साथ अयोध्या हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है... के जयकारे लगे। दिनेश फलाहारी ने बताया कि रजत शिला को सर्वप्रथम पवित्र सरयू नदी में स्नान कराकर पूजित किया गया और महाआरती का साक्षी बनाया गया। (संवाद)