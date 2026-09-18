Ayodhya News: आठ आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 21 तक बढ़ी

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विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने अभियोजन की मांग पर यह अवधि महज तीन दिन के लिए बढ़ाई। आरोपी 26 जून से जेल में हैं। 85 दिनों से अधिक समय से मंडल कारावास में हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, विवेचक को 90 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। यह अवधि 23 सितंबर को पूरी हो रही है। यदि इस तारीख तक आरोप पत्र दाखिल नहीं होता है, तो आरोपियों को स्वतः जमानत मिल सकती है।25 जून को हुई थी आरोपियों की गिरफ्तारीआठों आरोपियों को 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 26 जून को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के समक्ष पेश किया गया था। तब से उनकी न्यायिक अभिरक्षा कई बार बढ़ाई जा चुकी है। अदालत ने 18 सितंबर को विधि व्यवस्था को देखते हुए मात्र तीन दिन की रिमांड मंजूर की। विवेचक के पास आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अब केवल पांच दिन शेष हैं।