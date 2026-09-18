Ayodhya News: बुलडोजर से तोड़ा अवैध निर्माण

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हनुमानगढ़ी के पास बुलडोजर पहुंचते ही अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई। टीम ने शिवकुमार अग्रवाल की किराना की दुकान को ढहा दिया। आलोक द्विवेदी की दुकान के अतिक्रमण वाले हिस्से को भी ध्वस्त किया। एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण के लिए अतिक्रमण हटाया जाएगा। सड़क दोनों तरफ छह-छह मीटर तक चौड़ी होगी। लोक निर्माण विभाग ने चिह्नित दुकानों और मकानों पर लाल निशान लगाए थे। कुछ दुकानदारों ने स्वयं ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। पीडब्ल्यूडी ने पहले ही दुकानदारों को दो-तीन दिन में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी थी।अब होगी 12 मीटर चौड़ी सड़कचौड़ीकरण के बाद सड़क की कुल चौड़ाई 12 मीटर होगी। इसमें सात मीटर चौड़ी काली डामर सड़क बनाई जाएगी। दोनों तरफ ढाई-ढाई मीटर चौड़ी पटरी भी रहेगी। सड़क चौड़ी होने से वाहनों के आवागमन में सुविधा मिलेगी और जाम की समस्या कम होगी।