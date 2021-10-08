फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Household goods and cash were burnt in the fire

Ayodhya News: आग से घर में रखा सामान और नकदी जली

Mon, 14 Sep 2026 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Mon, 14 Sep 2026 12:34 AM IST
विज्ञापन
Household goods and cash were burnt in the fire
तारुन/बीकापुर। सहसीपुर मजरे चौहान गांव में रविवार भोर भानु प्रताप चौहान के घर में अचानक आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। घर में रखे 22 हजार रुपये भी जल गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।
विज्ञापन

लपटें देखकर परिजनों ने शोर मचाया तो ग्रामीण एकजुट हुए और आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना पर दमकल टीम भी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक फर्नीचर, कपड़े, अनाज और अन्य घरेलू सामान पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लपटों की चपेट में आने से पड़ोसी जगदंबा चौहान के घर का भी कुछ हिस्सा जल गया। गोसाईगंज विधायक अभय सिंह के प्रतिनिधि भगवान बक्श सिंह ने पीड़ित परिवार को राशन व कपड़े उपलब्ध कराए और तहसील प्रशासन को सूचना देकर शीघ्र आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की।
विज्ञापन

साल्हीपुर में भी भारी नुकसान
बीकापुर तहसील क्षेत्र की नई बस्ती साल्हीपुर में शुक्रवार रात करीब दो बजे राममिलन के दो छप्परों में आग लग गई। हादसे में ई-रिक्शा, बर्तन, अनाज, बिस्तर और चारपाई समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गया। परिजन हादसे के समय घर में सो रहे थे, लेकिन समय रहते बाहर निकल आए। ग्रामीणों ने मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर बीकापुर फायर दस्ता पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। विधायक अभय सिंह की पहल पर उनके पिता भगवान बक्श सिंह ने रविवार को पीड़ित परिवार को राशन, कपड़े और नकद सहायता दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed