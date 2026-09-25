Ayodhya News: जनपदीय ताइक्वांडो में छात्राओं ने दिखाया दमखम

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अंडर-14 के 38 किग्रा से अधिक भार वर्ग में पायल प्रथम और तेजस्विनी द्वितीय रहीं। अंडर-17 के 38 किग्रा से कम भार वर्ग में तेजस्वी ने प्रथम और आराध्या सिंह ने द्वितीय स्थान हासिल किया। 42 किग्रा में आयुषी कौशल प्रथम व अंजलि विश्वकर्मा द्वितीय, 44 किग्रा में नीतिका पटेल प्रथम व प्रिया द्वितीय तथा 46 किग्रा में अभिश्री मिश्रा प्रथम व तपस्या द्वितीय रहीं।अन्य भार वर्गों में प्रतिद्वंद्वी नहीं होने पर नव्या मिश्रा (49 किग्रा), नैना सिंह (55 किग्रा), आराध्या यादव (63 किग्रा) और जिज्ञासा यादव (68 किग्रा) का सीधे चयन किया गया। अंडर-19 में अनुष्का रंजन, शुभ वर्मा, हनी निषाद, वर्तिका सिंह, नंदिता तिवारी, वैष्णवी सिंह, हंसिका शर्मा और जिज्ञासा मौर्य ने अलग-अलग भार वर्गों में प्रतिभाग किया।प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडलीय विद्यालयीय क्रीड़ा समिति के सचिव धर्मेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की माला यादव और पुष्पा यादव मौजूद रहीं। निर्णायक की भूमिका प्रिया मिश्रा ने निभाई।