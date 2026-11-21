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रामकथा संग्रहालय को दिसंबर 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद इसे श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोलने की योजना है। संग्रहालय में रामकथा से जुड़े प्रसंगों, ऐतिहासिक तथ्यों और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके लिए 20 गैलरियां विकसित की जा रही हैं। इनमें तकनीकी सुविधाएं विकसित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।संग्रहालय की कुछ गैलरियों में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें सेवन डी गैलरी भी शामिल है। इसके संचालन और रखरखाव पर ही सालाना करीब 20 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसी तरह तकनीक से सुसज्जित अन्य गैलरियों के नियमित संचालन और रखरखाव के लिए भी संसाधनों की जरूरत होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ गैलरियों में टिकट के माध्यम से प्रवेश देने पर विचार किया जा रहा है।टिकट से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग गैलरियों के रखरखाव और तकनीकी सुविधाओं के संचालन में किया जा सकेगा।वर्जनटिकट व्यवस्था को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इस पर मंथन किया जा रहा है। गैलरियों में तकनीक विकसित करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। तकनीकी व्यवस्थाओं और उनके रखरखाव की जरूरतों को देखते हुए आगे प्रवेश व्यवस्था और टिकट की दरों पर निर्णय लिया जाएगा।- डॉ. संजीव सिंह, निदेशक, अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय