विज्ञापन







अभियान के दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय गद्दोपुर और दराबगंज में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। उन्हें हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और सड़क पार करते समय सावधानी बरतने के लिए जागरूक किया गया।

विज्ञापन

अयोध्या। यातायात माह और सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत बृहस्पतिवार को यातायात पुलिस और जनपदीय पुलिस ने अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 743 ई चालान किए। स्कूली बच्चों और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया।