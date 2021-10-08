Ayodhya News: साकेत ओवरब्रिज से सूर्यकुंड तक ई बस का रूट तय
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 02 Oct 2026 12:16 AM IST
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अयोध्या। साकेत ओवरब्रिज से सूर्यकुंड चौराहे तक प्रस्तावित ई बस मार्ग का रूट और किराया तय कर दिया गया है। करीब 22 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर बस को पूरा चक्कर लगाने में लगभग 60 मिनट लगेंगे।
साकेत ओवरब्रिज से शुरू होकर यह बस लता चौक, हनुमानगढ़ी, श्रीराम अस्पताल, टेढ़ी बाजार, रानोपाली क्रॉसिंग, उदया चौराहा, बेनीगंज, साहबगंज पुलिस स्टेशन, नियावां, रिकाबगंज, सिविल लाइन, बस स्टेशन, जीआईसी, वजीरगंज, देवकाली बाईपास और मेडिकल कॉलेज होते हुए सूर्यकुंड पहुंचेगी। सिटी बस के एआरएम रविश कुमार ने बताया कि निर्धारित किराया दूरी के अनुसार रखा गया है।
साकेत ओवरब्रिज से लता चौक तक 10 रुपये, हनुमानगढ़ी और श्रीराम अस्पताल तक 10-10 रुपये किराया होगा। टेढ़ी बाजार तक भी किराया 10 रुपये रहेगा। उदया चौराहा और बेनीगंज तक 15 रुपये, साहबगंज और नियावां तक 15 व 20 रुपये निर्धारित हैं।
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रिकाबगंज तक 20 रुपये, बस स्टेशन, सिविल लाइन, जीआईसी और वजीरगंज तक 25 रुपये किराया होगा। देवकाली बाईपास और मेडिकल कॉलेज तक 30 रुपये तथा सूर्यकुंड चौराहे तक अधिकतम 40 रुपये किराया तय किया गया है। (संवाद)
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साकेत ओवरब्रिज से शुरू होकर यह बस लता चौक, हनुमानगढ़ी, श्रीराम अस्पताल, टेढ़ी बाजार, रानोपाली क्रॉसिंग, उदया चौराहा, बेनीगंज, साहबगंज पुलिस स्टेशन, नियावां, रिकाबगंज, सिविल लाइन, बस स्टेशन, जीआईसी, वजीरगंज, देवकाली बाईपास और मेडिकल कॉलेज होते हुए सूर्यकुंड पहुंचेगी। सिटी बस के एआरएम रविश कुमार ने बताया कि निर्धारित किराया दूरी के अनुसार रखा गया है।
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साकेत ओवरब्रिज से लता चौक तक 10 रुपये, हनुमानगढ़ी और श्रीराम अस्पताल तक 10-10 रुपये किराया होगा। टेढ़ी बाजार तक भी किराया 10 रुपये रहेगा। उदया चौराहा और बेनीगंज तक 15 रुपये, साहबगंज और नियावां तक 15 व 20 रुपये निर्धारित हैं।
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रिकाबगंज तक 20 रुपये, बस स्टेशन, सिविल लाइन, जीआईसी और वजीरगंज तक 25 रुपये किराया होगा। देवकाली बाईपास और मेडिकल कॉलेज तक 30 रुपये तथा सूर्यकुंड चौराहे तक अधिकतम 40 रुपये किराया तय किया गया है। (संवाद)