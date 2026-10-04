फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Devotees from Canada arrive in Ayodhya and offer prayers

Ayodhya News: अयोध्या अब राम की लगती है, वर्षाें पुराना संकल्प पूरा

Sun, 04 Oct 2026 11:35 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 04 Oct 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Devotees from Canada arrive in Ayodhya and offer prayers
कनाडा से दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु।
अयोध्या। कनाडा में चार दशक से रह रहीं मीना ठकरानी का वर्षों पुराना संकल्प रविवार को पूरा हुआ। कनाडा से खास तौर पर अयोध्या पहुंचीं मीना ठकरानी ने अपनी सहेलियों के साथ राममंदिर में रामलला और राजा राम के दर्शन किए। दर्शन के बाद सभी ने मंदिर की परिक्रमा की और जय श्रीराम के जयकारे लगाए।
विज्ञापन


भावुक मीना ठकरानी ने मंदिर की सीढ़ियों को चूमा और सीढ़ियों पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। कहा कि अब अयोध्या राम की लगती है। मीना ठकरानी ने कहा कि वह राममंदिर के दर्शन के लिए कनाडा से खास तौर पर अयोध्या आई हैं। जब से अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण हुआ, तभी से उनका संकल्प था कि भारत आने पर सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगी।
विज्ञापन


बताया कि कनाडा में उनका पूरा परिवार प्रतिदिन सुबह रामधुन और हनुमान चालीसा सुनने के बाद ही घर से बाहर निकलता है। मीना ठकरानी मूल रूप से मुंबई की रहने वाली हैं और पिछले करीब 40 वर्षों से अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रही हैं। अयोध्या पहुंचने पर सिंधी समाज के प्रवक्ता ओमप्रकाश ओमी ने मीना ठकरानी और नकी सहेलियों शालू ठकरानी, अनीता मनवानी, दिव्या चावला, विमला मनवानी और भारती देवी का रामनामी ओढ़ाकर स्वागत किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed