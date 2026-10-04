Ayodhya News: अयोध्या अब राम की लगती है, वर्षाें पुराना संकल्प पूरा

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भावुक मीना ठकरानी ने मंदिर की सीढ़ियों को चूमा और सीढ़ियों पर माथा टेककर आशीर्वाद लिया। कहा कि अब अयोध्या राम की लगती है। मीना ठकरानी ने कहा कि वह राममंदिर के दर्शन के लिए कनाडा से खास तौर पर अयोध्या आई हैं। जब से अयोध्या में भव्य राममंदिर का निर्माण हुआ, तभी से उनका संकल्प था कि भारत आने पर सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगी।बताया कि कनाडा में उनका पूरा परिवार प्रतिदिन सुबह रामधुन और हनुमान चालीसा सुनने के बाद ही घर से बाहर निकलता है। मीना ठकरानी मूल रूप से मुंबई की रहने वाली हैं और पिछले करीब 40 वर्षों से अपने परिवार के साथ कनाडा में रह रही हैं। अयोध्या पहुंचने पर सिंधी समाज के प्रवक्ता ओमप्रकाश ओमी ने मीना ठकरानी और नकी सहेलियों शालू ठकरानी, अनीता मनवानी, दिव्या चावला, विमला मनवानी और भारती देवी का रामनामी ओढ़ाकर स्वागत किया।