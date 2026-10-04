Ayodhya News: सहकारी बैंकों को आयकर से किया जाए मुक्त

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इनमें सहकारी बैंकों को आयकर से मुक्त करने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष करने, जिला सहकारी बैंकों को शेड्यूल बैंक का दर्जा देने, संचालक मंडल में यूनियन के दो प्रतिनिधियों को शामिल करने और सहकारी बैंकों में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग शामिल है। बैंक व पैक्स के कंप्यूटरीकरण का खर्च सरकार द्वारा वहन करने तथा पैक्स कर्मचारियों के वेतन संबंधी समस्या के समाधान की मांग उठाई गई।अधिवेशन में राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया गया। प्रकाश खाडीलकर को राष्ट्रीय अध्यक्ष, अयोध्या के सुधीर सिंह को महामंत्री, शरद जाघव को संगठन मंत्री और जितेंद्र प्रताप सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र तिवारी व ईश्वर चौहान को राष्ट्रीय मंत्री व दुष्यंत त्यागी, ओमचंद शुक्ला और नरेंद्र कुमार को कार्यकारिणी सदस्य चुना गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल धुमने ने की।