Ayodhya News: जश्न-ए-सादेकैन का आयोजन

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अयोध्या। पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद मुस्तफा (सअ) एवं उनके छठे उत्तराधिकारी हजरत इमामे जाफर ए सादिक (अस) की विलादत की पूर्व संध्या पर जश्न-ए-सादेकैन का आयोजन मोती मस्जिद में किया गया। महफिल का शुभारंभ मुहम्मद मिस्बाह ने तिलावत-ए-कुरान से किया। मिन्हाल आजमी, जफीर अब्बास, निसार मेहंदी राजन, कानूनगो मुहम्मद हसनैन और सादिक असगर ने अपने कलामों के माध्यम से मासूमीन की खिदमत में नजरान ए अकीदत पेश की। मोती मस्जिद के पेश इमाम मौलाना मुहम्मद फरजान ने पैगंबर इस्लाम व हजरत इमाम-ए-जाफर ए सादिक के इल्म और किरदार पर रोशनी डाली। महफिल का संचालन प्रो़ (डॉ़) मिर्जा शहाब शाह ने किया।