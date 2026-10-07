Ayodhya News: सेवा ज्योति यात्रा में आज शामिल होंगे भाजपा प्रदेश प्रभारी

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सेवा ज्योति यात्रा सहादतगंज स्थित फॉरएवर लॉन से शुरू होगी। यहां कार्यक्रम के बाद लाभार्थी और कार्यकर्ता सेवा ज्योति के साथ पदयात्रा करते हुए रामपथ तक जाएंगे। यात्रा की तैयारियों को लेकर मंगलवार को सर्किट हाउस में जिला प्रभारी एवं विधान परिषद सदस्य अनूप गुप्ता की मौजूदगी में पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें व्यवस्थाओं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियों और लाभार्थियों की सहभागिता पर चर्चा कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।अनूप गुप्ता ने कहा कि सेवा ज्योति यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और जनकल्याण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने का माध्यम है। उन्होंने अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने कहा कि यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। बैठक में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अमित सिंह चौहान, चंद्रभानु पासवान, पूर्व सांसद लल्लू सिंह, जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।