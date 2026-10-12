Ayodhya News: शिक्षक एमएलसी चुनाव में 3075 मतदाताओं पर भाजपा का फोकस

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जिले में महानगर क्षेत्र के 1022 और ग्रामीण क्षेत्र के 2053 शिक्षक मतदाता हैं। इनके लिए 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्रों पर समन्वय के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभारी बनाया गया है। महिला शिक्षकों से संपर्क की जिम्मेदारी महिला मोर्चा को दी गई है।सहादतगंज स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में संपर्क अभियान और मतदान केंद्रों की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अवधेश पांडेय बादल ने संगठन की भूमिका पर जोर दिया। सोमवार को गोरखपुर में शिक्षक सम्मेलन होगा। इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी संबोधित करेंगे। बैठक में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।