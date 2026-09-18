Ayodhya News: सीएम से मिले बीकापुर विधायक, ओवरब्रिज निर्माण की रखी मांग

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रामनगर धौरहरा में बन रहे पंपिंग स्टेशन/डी-वाटरिंग पंप के बारे में उन्होंने बताया कि यह पंपिंग स्टेशन किसानों की हजारों बीघा जमीन को जलभराव से बचाने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीब और असहाय परिवारों के इलाज के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने पर भी आभार जताया।उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बहाल कराने और अनावश्यक रोस्टिंग से उत्पन्न समस्याओं का मुद्दा भी रखा। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में 20 सड़कों और ओवरब्रिज के निर्माण की मांग की। बताया कि बीबियापुर संपर्क मार्ग, ढेमवा घाट से एनएच-27 होते हुए नौवां कुआं मार्ग और रूसिया माफी-भदरसा के मध्य तमसा नदी पर ओवरब्रिज का निर्माण प्रमुख हैं।