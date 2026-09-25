Ayodhya News: अगले बरस फिर आने का वादा लेकर बप्पा विदा

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महापौर गिरीश पति त्रिपाठी और नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर शोभायात्रा को रवाना किया। केंद्रीय समिति के जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्रमुख संरक्षक एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गुप्ता और संयोजक गगन जायसवाल ने नेतृत्व किया। सबसे आगे नानकपुरा की श्रीश्री महाराजाधिराज गणेश पूजा समिति की प्रतिमा रही। इसके पीछे अन्य समितियों की प्रतिमाएं चलती रहीं। हजारों श्रद्धालु भक्ति संगीत पर झूमते-गाते शोभायात्रा में शामिल हुए।जमुनिया बाग से निकली शोभायात्रा चौक और रिकाबगंज होते हुए गुप्तारघाट पहुंची, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन कराया गया। रास्ते भर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। केंद्रीय समिति के प्रवक्ता केशव बिगुलर ने बताया कि शोभायात्रा के सुचारु संचालन के लिए विभिन्न स्थानों पर समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैनात रहे।इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, शक्ति सिंह, रवि तिवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र प्रताप सिंह, सुप्रीत कपूर, उग्रसेन मिश्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे।