अयोध्या : अंबेडकर प्रतिमा खंडित किए जाने से गांव में तनाव, दो थानों की फोर्स के साथ एसडीएम-सीओ पहुंचे

अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के अलीपुर खजूरी गांव में बुधवार रात अराजक तत्वों ने अंबेडकर प्रतिमा को खंडित कर दिया। बृहस्पतिवार सुबह ग्रामीणों ने प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा तो आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को संभाला।

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