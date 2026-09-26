अयोध्या की रामलीला: मिस यूनिवर्स माता सीता और रवि किशन निभाएंगे प्रभु राम का किरदार, 10 अक्तूबर से शुरुआत

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80 से अधिक सैटेलाइट चैनलों पर 40 भाषाओं में होगा प्रसारण पिछले वर्ष इस रामलीला को ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से लगभग 62 करोड़ दर्शकों ने देखा था। इस वर्ष भी 80 से अधिक सैटेलाइट चैनलों पर 40 भाषाओं में इसका प्रसारण होगा, जिससे 60 से अधिक देशों तक रामभक्ति का संदेश पहुंचेगा। उन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या में रामलीला का नवां संस्करण 15 जनवरी से 25 जनवरी 2027 तक होगा। इस भव्य आयोजन के महासचिव शुभम मलिक और उपाध्यक्ष जतिन मलिक हैं।