अयोध्या की रामलीला: मिस यूनिवर्स माता सीता और रवि किशन निभाएंगे प्रभु राम का किरदार, 10 अक्तूबर से शुरुआत
अयोध्या की रामलीला की बीते वर्ष की तरह इस बार भी 80 से अधिक सैटेलाइट चैनलों पर 40 भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। यह रामलीला का नवां संस्करण है।
विस्तार
विश्वप्रसिद्ध अयोध्या की रामलीला में इस वर्ष मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 केजिया लिज मेजो माता सीता की भूमिका में नजर आएंगी। सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेता रवि किशन प्रभु श्रीराम की भूमिका निभाएंगे। यह भव्य आयोजन 10 से 20 अक्तूबर तक दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में होगा। इस दौरान भव्य सेट, अत्याधुनिक तकनीक और विशाल एलईडी स्क्रीन के माध्यम से त्रेतायुग को जीवंत किया जाएगा। रामलीला के लिए 120 फीट लंबी एलईडी टीवी स्क्रीन लगाई जाएगी।
रामलीला के संस्थापक व अध्यक्ष सुभाष मलिक ने बताया कि पिछले सात वर्षों से लगातार अयोध्या की पावन धरती पर इस रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा था।
ये भी पढ़ें - यूपी: प्रदेश में पानी बरसा तो बरसता ही रहा, स्कूल-कॉलेज बंद; सड़कें लबालब, पेड़ गिरे; कमर तक भरा पानी
ये भी पढ़ें - राम दान की लूट: 85 बार चोरी करते दिखा अविनाश, चैट में कैश के बंडलों का जिक्र; 700 खातों में चंपत के नाम एक भी नहीं