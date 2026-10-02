Ayodhya News: अभिनेता राजपाल यादव ने किए रामलला के दर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 02 Oct 2026 11:20 PM IST
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अयोध्या। मशहूर अभिनेता राजपाल यादव शुक्रवार देर शाम अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामजन्मभूमि परिसर में पहुंचकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। राम मंदिर में करीब 20 मिनट तक दर्शन-पूजन किया।
राम मंदिर में धार्मिक समिति के सदस्यों ने राजपाल का स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद वे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे जहां उन्होंने दर्शन-पूजन किया। उन्होंने हनुमंतलला की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारियों ने उन्हें प्रसाद दिया। -संवाद
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राम मंदिर में धार्मिक समिति के सदस्यों ने राजपाल का स्वागत किया और प्रसाद भेंट किया। इसके बाद वे सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी पहुंचे जहां उन्होंने दर्शन-पूजन किया। उन्होंने हनुमंतलला की आरती उतारी। हनुमानगढ़ी में पुजारियों ने उन्हें प्रसाद दिया। -संवाद
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