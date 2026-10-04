फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   4114 absent from Health Education Officer exam

Ayodhya News: स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी परीक्षा में 4,114 गैरहाजिर

Sun, 04 Oct 2026 11:15 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Sun, 04 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
4114 absent from Health Education Officer exam
अयोध्या। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बनने की परीक्षा में अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंची। रविवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए जिले में बनाए गए 22 केंद्रों पर 9232 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, लेकिन 4114 ने परीक्षा छोड़ दी।
विज्ञापन

यानी हर दूसरे से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। कुल 5118 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा अवध विश्वविद्यालय के आईईटी इंजीनियरिंग कैंपस, भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग, राजकीय महिला पॉलीटेक्निक, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और साकेत पीजी कॉलेज समेत 22 केंद्रों पर हुई।
विज्ञापन

डीआईओएस डॉ. पवन तिवारी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर जांच की गई। परीक्षा के दौरान निर्धारित प्रक्रिया और आयोग के निर्देशों का पालन कराया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed