Ayodhya News: कंपनी से 35 मशीनें चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

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तहरीर के मुताबिक दो अक्तूबर की रात करीब 2:40 बजे अज्ञात लोग कंपनी में घुसे और अलग-अलग प्रकार की कुल 35 मशीनें चोरी कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है। विज्ञापन

उसने चोरी गई मशीनों की बरामदगी और कार्रवाई की मांग की है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक सुनील कुमार को जांच सौंपी है। (संवाद) विज्ञापन विज्ञापन

तहरीर के मुताबिक दो अक्तूबर की रात करीब 2:40 बजे अज्ञात लोग कंपनी में घुसे और अलग-अलग प्रकार की कुल 35 मशीनें चोरी कर ले गए। पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना कंपनी में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है।उसने चोरी गई मशीनों की बरामदगी और कार्रवाई की मांग की है। सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच उपनिरीक्षक सुनील कुमार को जांच सौंपी है। (संवाद)

अयोध्या। कोतवाली अयोध्या क्षेत्र में एक कंपनी से चोर ड्रिल, हैमर और गैलेंडर मशीन समेत 35 मशीनें चोरी कर ले गए। घटना जनौरा बाईपास स्थित कॉम्प्लेक्स के बगल कंपनी में हुई। कंपनी संचालक सुमित कुमार, निवासी भदिला, थाना दोस्तपुर, सुल्तानपुर ने पुलिस को तहरीर दी है।