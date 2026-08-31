Ayodhya News: प्रशासक पर 20 लोगों ने किया हमला, एक हिरासत में

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हैदरगंज। बैतीकला ग्राम पंचायत के प्रधान (प्रशासक) अनिल सिंह ने करीब 20 लोगों पर जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है। घटना सोमवार शाम करीब 5:40 बजे की बताई जा रही है। अनिल सिंह के अनुसार, वह अपने निजी ट्यूबवेल की ओर जा रहे थे। बरम बाबा की कुटी के पास कुछ लोगों ने असलहों के साथ उन्हें घेरने का प्रयास किया। शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी भाग निकले। ग्रामीणों ने मौके से एक संदिग्ध को पकड़ लिया, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अनिल का दावा है कि घटना से संबंधित वीडियो फुटेज उनके पास है। उन्होंने बताया कि 26 अगस्त को भी हैदरगंज थाने में फोन पर धमकी मिलने की शिकायत की थी और परिवार की सुरक्षा के साथ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर रही है।