Amethi News: सांप के काटने से युवती की मौत

हरिश्चंद्र यादव ने बताया कि उनकी बेटी मधु बुधवार सुबह करीब पांच बजे कमरे में मच्छर भगाने वाली मार्टिन रखने गई थी। उसी दौरान जहरीले सांप ने उसे काट लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जानकारी होने पर परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि परिजनों के मुताबिक, युवती की मौत सांप के काटने से हुई है। राजस्व टीम को जानकारी देकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आपदा विशेषज्ञ प्रदीप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। राजस्व टीम को मौके पर भेजा गया है। सांप के काटने से मौत दैवी आपदा की श्रेणी में आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आर्थिक सहायता दिलाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।