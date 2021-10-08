Amethi News: महिला पर चाकू से हमला, गंभीर

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जायस। मवई गांव में बुधवार शाम घर में अकेली संगीता (28) पर एक युवक ने चाकू से हमला कर दिया। सिर पर कई वार होने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। सीएचसी फुरसतगंज में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायबरेली रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, रायबरेली के नसीराबाद निवासी अब्दुल अहद ने सामान देने से इन्कार करने पर संगीता पर हमला किया। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण पहुंचे, लेकिन आरोपी भाग निकला। सीओ दिनेश मिश्रा ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।