Amethi News: मतदान आज, केंद्रों पर पहुंचीं पोलिंग पार्टियां

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जिले के नौ मतदान केंद्रों पर सुबह आठ से शाम चार बजे तक वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन के लिए गठित 12 पोलिंग पार्टियों में से नौ को केंद्रों पर तैनात किया गया है, जबकि तीन पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी के दौरान मतपत्र, लेखन सामग्री और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया।कर्मियों को निर्धारित केंद्रों पर पहुंचकर मतदान संबंधी व्यवस्थाएं पूरी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मतदान शुरू होने से पहले जरूरी अभिलेखों और सामग्री का मिलान कर प्रक्रिया को समय से शुरू कराने की तैयारी की गई है। जिले में शिक्षक निर्वाचन के लिए कुल 1099 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 854 पुरुष और 245 महिला मतदाता हैं।निर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। डीएम शशांक चौधरी और एसपी सरवणन टी ने बताया कि मतदान को लेकर सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। उन्होंने पोलिंग पार्टियों व पुलिस फोर्स को रवानगी के समय आवश्यक दिशा निर्देश दिए।इन केंद्रों पर होगा मतदानतहसील कार्यालय भवन गौरीगंज और अमेठी, क्षेत्र पंचायत कार्यालय जगदीशपुर, जामों, मुसाफिरखाना, भादर, सिंहपुर और बहादुरपुर तथा सुभाष पशुपतिनाथ इंटर कॉलेज तिलोई में मतदान होगा। सबसे अधिक 307 मतदाता तहसील कार्यालय भवन अमेठी में और सबसे कम 39 मतदाता क्षेत्र पंचायत कार्यालय जामों में पंजीकृत हैं।निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट तैनातनिर्वाचन प्रक्रिया की निगरानी के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, चार जोनल मजिस्ट्रेट और दो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। अधिकारी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं पर नजर रखेंगे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के अलावा अन्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मीडिया प्रतिनिधि वैध परिचय पत्र के साथ मतदान केंद्र तक जा सकेंगे, मगर मतदान कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।