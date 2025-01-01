Amethi News: दो ट्रक भिड़े, पिता की मौत, बेटा जख्मी

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उनका बेटा रोबिन कुमार (26) और दूसरे ट्रक का चालक सुल्तानपुर जिले के धम्मौर के लौवरमाई गांव निवासी रामहेत गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद रायबरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।रोबिन के मुताबिक वह पिता पुल्लू वर्मा के साथ बृहस्पतिवार रात ट्रक लेकर रायबरेली जा रहे थे। पूरे पहलवान निगोहां के पास सामने से आ रहा ट्रक उनके वाहन से भिड़ गया। हादसे में पिता-पुत्र ट्रक में फंस गए। मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। एसओ नंद हौसिला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को अलग कर तीनों को बाहर निकाला गया।सभी को सीएचसी फुरसतगंज पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने पुल्लू वर्मा को मृत घोषित कर दिया। रोबिन और दूसरे ट्रक के चालक रामहेत को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हाईवे पर अचानक मवेशी आ जाने से रायबरेली की ओर से आ रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया।चालक वाहन संभाल पाता, इससे पहले ही सुल्तानपुर की ओर से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर आवागमन बाधित हो गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से दोनों ट्रकों को किनारे कराकर रास्ता साफ कराया। सीओ दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि मृतक और घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। दोनों ट्रकों को कब्जे में लिया गया है। तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।परिजनों का रो-रोकर बुरा हालपुल्लू वर्मा की मौत से परिवार में मातम पसरा गया। पत्नी गीता वर्मा शव से लिपटकर रोने लगीं। घायल बेटे रोबिन के पास पहुंचीं तो उसकी चोटें देखकर बिलख पड़ीं। पिता की मौत से रोबिन भी गमगीन रहा। बेटियां सिम्पा और रिया का रो-रोकर बुरा हाल था।