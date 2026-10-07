फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   True devotion requires surrender, not selfishness.

Amethi News: सच्ची भक्ति में स्वार्थ नहीं, समर्पण जरूरी

Wed, 07 Oct 2026 12:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 07 Oct 2026 12:32 AM IST
विज्ञापन
True devotion requires surrender, not selfishness.
तिलोई स्थित राजा विश्वनाथ शरण सिंह इंटर कॉलेज के प्रांगण श्री राम कथा सुनते श्रद्धालु। स्रोत: आ
तिलाेई। आरबीएस इंटर कॉलेज के प्रांगण में चल रही श्रीराम कथा के छठे दिन प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज ने केवट प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता है। भगवान से जुड़ने के लिए मन को सरल और साफ रखना चाहिए। सेवा और समर्पण का भाव ही भक्त को प्रभु के करीब ले जाता है।
विज्ञापन



प्रवाचक ने कहा कि केवट ने भगवान श्रीराम को गंगा पार कराने के बदले कोई धन या दूसरी वस्तु नहीं मांगी। उसने प्रभु के चरण पखारने की इच्छा जताई और उन्हें गंगा पार कराया। भगवान श्रीराम ने उतराई देनी चाही तो केवट ने लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि जब प्रभु लौटकर आएंगे, तब जो देना चाहें दे दें।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि केवट का यह भाव सिखाता है कि सच्ची सेवा किसी लाभ की उम्मीद से नहीं की जाती। जो भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता, भगवान उसके प्रेम और समर्पण को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कहा कि परिवार में अच्छे संस्कार और त्याग की भावना हो तो समाज भी मजबूत बनता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने अतिथियों को प्रतीक चिह्न भेंटकर स्वागत किया। इस मौके पर रायबरेली की सदर विधायक अदिति सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुल्तानपुर के प्रतिनिधि शिव कुमार सिंह, मृगांकेश्वर शरण सिंह, उत्कर्ष शरण सिंह, मुन्ना सिंह, हिमांशु सिंह, रमेश सिंह और अखंड प्रताप सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed