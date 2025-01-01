Amethi News: भादर उपकेंद्र में ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Sat, 10 Oct 2026 12:36 AM IST
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भादर। भादर उपकेंद्र में 5 एमवीए की जगह 10 एमवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इससे करीब डेढ़ लाख लोगों को बिजली की बार-बार ट्रिपिंग और शिफ्ट में आपूर्ति की समस्या से राहत मिलेगी।
यह कदम बढ़ते बिजली भार को संभालने में मदद करेगा। उपकेंद्र से घोरहा, कल्यानपुर, भीमी, कृषि और सोनारी के पांच 11 केवी फीडर जुड़े हैं। गर्मी में घरेलू खपत और निजी नलकूपों से बिजली की मांग बढ़ जाती थी। अधिक भार के कारण आपूर्ति प्रभावित होती थी और फीडरों को शिफ्ट में चलाना पड़ता था। एसडीओ भेटुआ कमलेश कुमार ने बताया कि घोरहा फीडर पर अधिक लोड रहता था। अब ट्रांसफार्मर की क्षमता दोगुनी होने से अतिरिक्त भार संभाला जा सकेगा। सभी फीडरों को रोस्टर के अनुसार बिजली देने में सहूलियत होगी।
अधिशासी अभियंता उमेश कुमार ने बताया कि उपकेंद्र पर पहले पांच-पांच एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे थे। अब एक ट्रांसफार्मर 10 एमवीए और दूसरा आठ एमवीए क्षमता का लगाया गया है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार के अनुसार, क्षमता वृद्धि से पांचों फीडरों की आपूर्ति बेहतर होगी और ट्रिपिंग कम होगी।
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घरेलू कामकाज और सिंचाई को मिलेगी राहत
भादर निवासी रामलाल यादव ने बताया कि अधिक लोड के समय बिजली बार-बार ट्रिप होने से घरेलू कामकाज और खेती प्रभावित होती थी। सुरेश वर्मा ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ने पर ट्रिपिंग की समस्या सामने आती थी। क्षमता बढ़ने से बेहतर आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।
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यह कदम बढ़ते बिजली भार को संभालने में मदद करेगा। उपकेंद्र से घोरहा, कल्यानपुर, भीमी, कृषि और सोनारी के पांच 11 केवी फीडर जुड़े हैं। गर्मी में घरेलू खपत और निजी नलकूपों से बिजली की मांग बढ़ जाती थी। अधिक भार के कारण आपूर्ति प्रभावित होती थी और फीडरों को शिफ्ट में चलाना पड़ता था। एसडीओ भेटुआ कमलेश कुमार ने बताया कि घोरहा फीडर पर अधिक लोड रहता था। अब ट्रांसफार्मर की क्षमता दोगुनी होने से अतिरिक्त भार संभाला जा सकेगा। सभी फीडरों को रोस्टर के अनुसार बिजली देने में सहूलियत होगी।
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अधिशासी अभियंता उमेश कुमार ने बताया कि उपकेंद्र पर पहले पांच-पांच एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगे थे। अब एक ट्रांसफार्मर 10 एमवीए और दूसरा आठ एमवीए क्षमता का लगाया गया है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार के अनुसार, क्षमता वृद्धि से पांचों फीडरों की आपूर्ति बेहतर होगी और ट्रिपिंग कम होगी।
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घरेलू कामकाज और सिंचाई को मिलेगी राहत
भादर निवासी रामलाल यादव ने बताया कि अधिक लोड के समय बिजली बार-बार ट्रिप होने से घरेलू कामकाज और खेती प्रभावित होती थी। सुरेश वर्मा ने कहा कि बिजली की मांग बढ़ने पर ट्रिपिंग की समस्या सामने आती थी। क्षमता बढ़ने से बेहतर आपूर्ति मिलने की उम्मीद है।