Amethi News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 08 Oct 2026 01:04 AM IST
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1- दुखदुरिया
सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शुकुलबाजार में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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4- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। मुसाफिरखाना के दादरा गांव में किसान गोष्ठी होगी।
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5- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के गोरखापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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6- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। मुसाफिरखाना के वार्ड नंबर नौ इसौली मार्ग में भागवत कथा होगी। प्रवाचक प्रणवपुरी महाराज कथा सुनाएंगे।
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7- श्रीराम कथा
दोपहर 02:00 बजे। तिलोई कस्बे में श्रीराम कथा होगी। प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज कथा सुनाएंगे।
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सुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- खेलकूद
सुबह 10:00 बजे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शुकुलबाजार में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
सुबह 10:00 बजे। बाजारशुकुल में खेलकूद प्रतियोगिता होगी।
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4- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। मुसाफिरखाना के दादरा गांव में किसान गोष्ठी होगी।
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5- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के गोरखापुर गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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6- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। मुसाफिरखाना के वार्ड नंबर नौ इसौली मार्ग में भागवत कथा होगी। प्रवाचक प्रणवपुरी महाराज कथा सुनाएंगे।
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7- श्रीराम कथा
दोपहर 02:00 बजे। तिलोई कस्बे में श्रीराम कथा होगी। प्रवाचक आचार्य शांतनु महाराज कथा सुनाएंगे।
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