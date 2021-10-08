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Amethi News: आज के कार्यक्रम

Thu, 15 Oct 2026 01:20 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Thu, 15 Oct 2026 01:20 AM IST
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Today's events
1-दुखदुरियासुबह 10:00 बजे। अमेठी के सती महारानी मंदिर में दुखदुरिया का आयोजन होगा।
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2- मेला
सुबह 10:00 बजे। गौरीगंज के लोदीबाबा धाम में मेला लगेगा।
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3- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। सिंहपुर के फूला गांव में किसान गोष्ठी होगी।
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4- शिविर
सुबह 10:00 बजे। बिजली का बकाया बिल जमा कराने के लिए सभी उपकेंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे।
सुबह 10:00 बजे। फुरसगंज के पीढ़ी गांव में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी।
सुबह 11:00 बजे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से शाहगढ़ उपकेंद्र में शिविर लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे।
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5- जागरूकता कार्यक्रम
सुबह 10:00 बजे। संग्रामपुर के पूरे तालुकदार गांव में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम होगा।
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6- भागवत कथा
दोपहर 02:00 बजे। भादर के गाजीपुर स्थित श्रीखाकी बाबा आश्रम में भागवत कथा होगी। आयोजक संत बख्श सिंह ने बताया कि प्रवाचक श्याम सुंदर मिश्र भोले महाराज कथा सुनाएंगे।
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7- रामलीला मंचन
शाम 06:00 बजे। अमेठी के रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन होगा।
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