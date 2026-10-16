Amethi News: चोरों ने घर से उड़ाए सवा लाख रुपये व जेवर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राम समुझ कोरी ने बताया कि रात में परिवार के सभी लोग कमरे में सो रहे थे। इसी दौरान चोर घर में घुस आए। दीवार में नकब लगाने में नाकाम रहने पर उन्होंने छत से होकर घर में प्रवेश किया और नकदी व जेवरात समेट लिए। चोरों ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था, जिससे परिवार के लोग बाहर नहीं निकल सके।रात में घटना की जानकारी होने पर राम समुझ ने पास में रहने वाले अपने भाई को फोन कर बुलाया। भाई ने घर पहुंचकर कमरे का दरवाजा खोला। इसके बाद घर में चोरी होने की जानकारी हुई। पीड़ित के अनुसार चोर एक लाख 25 हजार रुपये और करीब पांच लाख रुपये के जेवरात ले गए हैं।सीओ अतुल सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। फील्ड यूनिट और एसओ ने मौके पर पहुंचकर जांच की और साक्ष्य जुटाए हैं। चोरी के मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।