Amethi News: विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने देखे मॉडल

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प्रदर्शनी में 20 स्वचालित और हस्तचालित वैज्ञानिक मॉडल रखे गए। विद्यार्थियों ने मॉडल देखकर उनके काम करने की प्रक्रिया समझी। उन्हें अम्ल, क्षार और लवण की पहचान और उपयोग के बारे में भी बताया गया। कक्षा नौ की शना बानो ने बताया कि मोबाइल वैन में मॉडल देखकर नई जानकारी मिली, जो आगे की पढ़ाई में उपयोगी होगी।कक्षा 12 की जिया फातिमा और हिमांशी ने कहा कि प्रदर्शनी में मिली जानकारी से मॉडल बनाकर अभ्यास करेंगी। कक्षा 11 के अरुण पांडेय ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी समय-समय पर लगनी चाहिए।प्रधानाचार्य मान सिंह राठौर ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। विज्ञान शिक्षक मुकेश कुमार तिवारी ने वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया समझाई। इस दौरान विजयेंद्र श्रीवास्तव, राजन मिश्र, शैलेश तिवारी समेत शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।