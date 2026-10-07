फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Students viewed models at the science exhibition

Amethi News: विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने देखे मॉडल

Wed, 07 Oct 2026 01:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Wed, 07 Oct 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Students viewed models at the science exhibition
 एएच इंटर कॉलेज जगदीशपुर में आयोजित चल विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों को विभिन्न मॉडलों की
जगदीशपुर। विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए मंगलवार को एएच इंटर कॉलेज जगदीशपुर में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। क्षेत्रीय विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में मोबाइल वैन के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न वैज्ञानिक मॉडल दिखाए गए। विज्ञान आधारित फिल्मों का प्रदर्शन और विज्ञान व्याख्यान भी हुआ।
विज्ञापन


प्रदर्शनी में 20 स्वचालित और हस्तचालित वैज्ञानिक मॉडल रखे गए। विद्यार्थियों ने मॉडल देखकर उनके काम करने की प्रक्रिया समझी। उन्हें अम्ल, क्षार और लवण की पहचान और उपयोग के बारे में भी बताया गया। कक्षा नौ की शना बानो ने बताया कि मोबाइल वैन में मॉडल देखकर नई जानकारी मिली, जो आगे की पढ़ाई में उपयोगी होगी।
विज्ञापन

कक्षा 12 की जिया फातिमा और हिमांशी ने कहा कि प्रदर्शनी में मिली जानकारी से मॉडल बनाकर अभ्यास करेंगी। कक्षा 11 के अरुण पांडेय ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी समय-समय पर लगनी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन



प्रधानाचार्य मान सिंह राठौर ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। विज्ञान शिक्षक मुकेश कुमार तिवारी ने वर्षा जल संचयन की प्रक्रिया समझाई। इस दौरान विजयेंद्र श्रीवास्तव, राजन मिश्र, शैलेश तिवारी समेत शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed