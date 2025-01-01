Amethi News: विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

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पहले सत्र में एकल शास्त्रीय और उपशास्त्रीय तंत्री व सुषिर वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां हुईं। इसके बाद तबला और ढोलक जैसे ताल वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति दी गई। नैनीताल की छात्रा अनुश्री ने बांसुरी वादन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। समूह वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति में हरिद्वार संकुल के छात्र-छात्राओं ने पहाड़ी संस्कृति की छाप छोड़ी।पारंपरिक कहानी वाचन में लखीमपुर-खीरी के छात्रों ने मितौली रियासत के राजा लोने सिंह के 1857 की क्रांति में योगदान की वीरगाथा प्रस्तुत की। कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों ने इतिहास और स्थानीय विरासत को मंच पर जीवंत किया। कला प्रतियोगिता में 2डी चित्रकला, मूर्तिकला और टॉय मेकिंग में भी बच्चों ने हिस्सा लिया।इस मौके पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार सिंह निधि तिवारी, संदीप कुमार गुप्त और छात्र अंकित मौर्या व हर्षित द्विवेदी आदि मौजूद रहे।