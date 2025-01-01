फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amethi News ›   Students presented cultural programs.

Amethi News: विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए सांस्कृतिक कार्यक्रम

Fri, 09 Oct 2026 12:51 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी
संवाद न्यूज एजेंसी, अमेठी Updated Fri, 09 Oct 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Students presented cultural programs.
 गौरीगंज ​स्थित नवोदय विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते विद्यार्थी। स्रोत : स्कूल
अमेठी सिटी। गौरीगंज स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में आयोजित संभाग स्तरीय कला उत्सव का दूसरे दिन समापन हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जवाहर नवोदय विद्यालयों से आए छात्र-छात्राओं ने संगीत, कहानी वाचन, चित्रकला, मूर्तिकला और टॉय मेकिंग में प्रतिभा दिखाई। समापन पर सीडीओ पूजा साहू ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।
विज्ञापन


पहले सत्र में एकल शास्त्रीय और उपशास्त्रीय तंत्री व सुषिर वाद्य यंत्रों की प्रस्तुतियां हुईं। इसके बाद तबला और ढोलक जैसे ताल वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति दी गई। नैनीताल की छात्रा अनुश्री ने बांसुरी वादन कर अपनी प्रतिभा दिखाई। समूह वाद्य यंत्रों की प्रस्तुति में हरिद्वार संकुल के छात्र-छात्राओं ने पहाड़ी संस्कृति की छाप छोड़ी।
विज्ञापन


पारंपरिक कहानी वाचन में लखीमपुर-खीरी के छात्रों ने मितौली रियासत के राजा लोने सिंह के 1857 की क्रांति में योगदान की वीरगाथा प्रस्तुत की। कहानी के माध्यम से विद्यार्थियों ने इतिहास और स्थानीय विरासत को मंच पर जीवंत किया। कला प्रतियोगिता में 2डी चित्रकला, मूर्तिकला और टॉय मेकिंग में भी बच्चों ने हिस्सा लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मौके पर एसडीएम दिशा श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य प्रदीप कुमार सिंह निधि तिवारी, संदीप कुमार गुप्त और छात्र अंकित मौर्या व हर्षित द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed