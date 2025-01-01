Amethi News: मां कात्यायनी से मांगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

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सुबह मंदिरों में आरती के बाद श्रद्धालुओं ने मां को फूल-माला, चुनरी, नारियल और प्रसाद अर्पित किया। घंटा-घड़ियाल की ध्वनि के बीच भक्तों ने माता के दरबार में मत्था टेककर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना की। कई स्थानों पर दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ। नवरात्र के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार के साथ विंध्याचल धाम के दर्शन के लिए रवाना हुए।पंडित हेमंत शास्त्री के मुताबिक मां कात्यायनी शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा की प्रतीक हैं। नवरात्र के छठे दिन उनकी आराधना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सच्चे मन से मां की पूजा करने से भक्तों को कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। मां की आराधना से आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का संचार होता है। श्रद्धालु पूजा के दौरान सुख-समृद्धि, परिवार की खुशहाली और जीवन में उन्नति की कामना करते हैं।