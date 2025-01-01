Amethi News: स्कूल वैन से गिरी छात्रा पहिए के नीचे आई, मौत

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पिता राजू वर्मा के मुताबिक उनकी बेटी नैंसी शुक्रवार सुबह निजी स्कूल गई थी। वह स्कूल में अवकाश के बाद वैन से घर लौट रही थी। रास्ते में वैन का गेट खुलने से वह नीचे गिरकर पहिए की चपेट में आ गई। गंभीर हालत में परिजन उसे जगदीशपुर स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।बेटी की मौत से मां सोनी का रो-रोकर बुरा रहा। वह शव से लिपटकर रोने लगीं तो वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। भाई अखिल और बहन अर्पिता भी गमगीन हैं। सीओ दिनेश मिश्र ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।