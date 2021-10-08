Amethi News: रिया, मुस्कान और प्रिया ने प्रतियोगिताओं में मारी बाजी

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रंगोली प्रतियोगिता में रिया ने पहला, खुशबू ने दूसरा और नैना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में मुस्कान प्रथम, अंतिमा द्वितीय और रुचि तृतीय स्थान पर रहीं। जबकि निबंध प्रतियोगिता में प्रिया ने प्रथम, नैना ने द्वितीय और खुशबू ने तृतीय स्थान हासिल किया।प्रतियोगिता के परिणाम घोषित होने के बाद प्रधानाचार्य बिंदु यादव ने विजेता छात्राओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ ऐसी गतिविधियों में भाग लेने से विद्यार्थियों की रचनात्मकता, आत्मविश्वास और विचार व्यक्त करने की क्षमता विकसित होती है। विद्यालय में छात्राओं की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजन भविष्य में भी किए जाएंगे।