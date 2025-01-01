Amethi News: सुबह-शाम राहत, दिन में गर्मी से परेशानी

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जिले में शनिवार को अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह शुक्रवार के मुकाबले स्थिर रहा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन और रात के तापमान में 9.5 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। दोपहर में धूप के कारण बाजारों और सड़कों पर निकलने वाले लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। पसीना छूटने से लोगों को परेशानी हो रही है।सुबह और शाम का मौसम अपेक्षाकृत सुहाना रहने से लोगों को राहत मिल रही है। खरीदारी करने पहुंचे सुशील कुमार ने बताया कि दोपहर में गर्मी और उमस से परेशानी होती है। गृहिणी प्रभावती ने बताया कि सुबह-शाम मौसम अच्छा रहता है, जबकि दोपहर में रसोई में काम करने के दौरान गर्मी अधिक लगती है। मौसम विशेषज्ञ अमरनाथ मिश्र के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटे में आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रह सकता है और हल्की बारिश की संभावना है।