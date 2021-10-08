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रामगंज में करीब 10 दिन पहले चोरी की वारदात हुई थी। इसमें 40 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आई थी। घटना के बाद से पुलिस खुलासे में जुटी थी, मगर अब तक सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। विज्ञापन



एसओजी प्रभारी रहे अनूप सिंह को सीधे थाने की कमान मिलने से पुलिस महकमे में हलचल है। उनके सामने रामगंज क्षेत्र में अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही 10 दिन पहले हुई बड़ी चोरी का खुलासा करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उधर गोपालमणि मिश्र को एसओजी की जिम्मेदारी देकर पुलिस अधीक्षक ने टीम की कमान में बदलाव किया है। रामगंज में करीब 10 दिन पहले चोरी की वारदात हुई थी। इसमें 40 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति चोरी होने की बात सामने आई थी। घटना के बाद से पुलिस खुलासे में जुटी थी, मगर अब तक सफलता नहीं मिल सकी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया।एसओजी प्रभारी रहे अनूप सिंह को सीधे थाने की कमान मिलने से पुलिस महकमे में हलचल है। उनके सामने रामगंज क्षेत्र में अपराधियों पर शिकंजा कसने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही 10 दिन पहले हुई बड़ी चोरी का खुलासा करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। उधर गोपालमणि मिश्र को एसओजी की जिम्मेदारी देकर पुलिस अधीक्षक ने टीम की कमान में बदलाव किया है।

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अमेठी सिटी। रामगंज में हुई 40 लाख रुपये से अधिक की चोरी का खुलासा न कर पाने पर थाना प्रभारी रामराज कुशवाहा को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सरवणन टी ने यह कार्रवाई की है। उनकी जगह जनपद की एसओजी टीम के प्रभारी उपनिरीक्षक अनूप सिंह को रामगंज थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मुसाफिरखाना में तैनात उपनिरीक्षक गोपालमणि मिश्र को एसओजी का नया प्रभारी बनाया गया है।