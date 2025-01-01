Amethi News: निबंध में प्रियांशी ने मारी बाजी

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रंगोली में लक्ष्मी द्वितीय और प्रियांशी तृतीय स्थान पर रहीं। निबंध में बिंदु ने द्वितीय और सलामुननिशा ने तृतीय स्थान पाया। भाषण में मोनिका प्रथम, गुंजन द्वितीय और नंदिनी तृतीय स्थान पर रहीं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में टीम ए विजेता और टीम बी उपविजेता रही।टीम ए में लक्ष्मी, सलामुननिशा और नूरुलनिशा शामिल रहीं। टीम बी में प्रियांशी, नंदिनी, रेजनादेश और बिंदु ने भाग लिया। क्विज प्रतियोगिता में गुंजन प्रथम, प्रियांशी द्वितीय और नंदिनी तृतीय स्थान पर रहीं।प्रधानाचार्य रेखा यादव ने विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों में रचनात्मकता, सामान्य ज्ञान, अभिव्यक्ति क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है।