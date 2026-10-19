Amethi News: दशहरे पर 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति की तैयारी

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नवरात्र में भी कटौती का सिलसिला जारी है। पूजा पंडालों, रामलीला मंचन स्थलों और देवी मंदिरों में आयोजकों को बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। दशहरा पर व्यवस्था सुधारने के लिए गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई खंड के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं। विज्ञापन





उन्हें सभी उपकेंद्रों और फीडरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती कर जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता और लाइनमैन की टीमें भी लगाई गई हैं। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिजली के खंभों, लाइनों, ट्रांसफार्मरों और उपकेंद्रों की मरम्मत पूरी कर ली गई है। नियंत्रण कक्ष से मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध है। दशहरा पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। नवरात्र में भी कटौती का सिलसिला जारी है। पूजा पंडालों, रामलीला मंचन स्थलों और देवी मंदिरों में आयोजकों को बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। दशहरा पर व्यवस्था सुधारने के लिए गौरीगंज, अमेठी, जगदीशपुर और तिलोई खंड के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं।उन्हें सभी उपकेंद्रों और फीडरों पर अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती कर जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता और लाइनमैन की टीमें भी लगाई गई हैं। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि बिजली के खंभों, लाइनों, ट्रांसफार्मरों और उपकेंद्रों की मरम्मत पूरी कर ली गई है। नियंत्रण कक्ष से मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध है। दशहरा पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है।

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अमेठी सिटी। दशहरा पर जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीणांचल तक निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऊर्जा निगम ने तैयारी की है। उपकेंद्रों से लेकर फीडरों तक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। शिफ्ट में 24 घंटे कर्मचारी मौजूद रहेंगे। लोकल फॉल्ट की शिकायत मिलते ही मरम्मत कर आपूर्ति बहाल की जाएगी। जिले में चार महीने से दिन-रात हो रही अघोषित कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं।