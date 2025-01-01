Amethi News: गांवों में गहराया बिजली संकट, शहरों में भी कटौती

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जामो के छात्र आदित्य ने बताया कि रात में बिजली कटने से पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। मोबाइल और लैपटॉप चार्ज नहीं होने से ऑनलाइन पढ़ाई भी प्रभावित होती है। गौरीगंज के दुकानदार राजेश ने बताया कि बिजली न रहने पर ऑनलाइन भुगतान और कंप्यूटर से जुड़े काम रुक जाते हैं। भादर की सुनीता ने बताया कि बिजली न आने पर पानी की मोटर नहीं चलती और घर के कई जरूरी काम टल जाते हैं। जगदीशपुर के आटा चक्की संचालक महेश ने बताया कि लंबे समय तक बिजली न रहने से मशीनें बंद रहती हैं, जिससे कारोबार और रोज की कमाई प्रभावित हो रही है।गौरीगंज वितरण खंड के टिकरिया, थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ, मुसाफिरखाना और जामो उपकेंद्रों से जुड़े गांवों में कटौती की शिकायत है। जगदीशपुर खंड के जगदीशपुर, इन्हौंना, वारिशगंज, दखिनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन और महोना उपकेंद्रों से जुड़े इलाकों में भी आपूर्ति प्रभावित रही। तिलोई खंड के मोहनगंज, तिलोई, सेमरौता, जायस, फुरसतगंज और हतवा उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में बिजली की आवाजाही बनी रही। अमेठी खंड के पीठीपुर, खेरौना, बेनीपुर, अमेठी, पीपरपुर, भेटुआ, एचएएल, शुकुलपुर, बड़गांव और भादर उपकेंद्रों से जुड़े क्षेत्रों में भी लोग परेशान हैं।अधीक्षण अभियंता तरुण कुमार ने बताया कि जल्द आपूर्ति बहाल कराने का प्रयास किया जा रहा है।