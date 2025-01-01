Amethi News: रातभर बिजली कटौती ने किया परेशान

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पंखे-कूलर बंद रहने के साथ पानी की मोटर भी नहीं चल सकी। इसके साथ ही कार्यालयों में ऑनलाइन काम और दुकानदारों व छोटे कारोबारियों का काम प्रभावित हुआ। मुसाफिरखाना उपकेंद्र से जुड़े थौरी, बहोरखा, पनियार, करपिया, बरनाटीकर, मऊ और जामो में छह से आठ घंटे बिजली बाधित रही।तिलोई खंड में सोमवार रात करीब आठ घंटे बिजली आपूर्ति नहीं रही। सेमरौता, जायस और तिलोई उपकेंद्र क्षेत्रों में भी कई बार बिजली आती-जाती रही। जगदीशपुर खंड के इन्हौंना, वारिशगंज, दखिनवारा, शुकुल बाजार, सित्थन, महोना और जगदीशपुर उपकेंद्र क्षेत्रों में सात घंटे से अधिक बिजली बाधित रही। मंगलवार दिन में भी कई बार आपूर्ति प्रभावित हुई।जगदीशपुर के चिरंजीव पांडेय और नैमिष शुक्ल ने बताया कि बिजली न आने से पेयजल के लिए परेशानी हुई। अतुल शुक्ल और हिमांशु शुक्ल ने कहा कि कटौती से छोटे कारोबार प्रभावित हुए। देवदत्त मिश्र और उत्तम तिवारी ने बताया कि रातभर बिजली आने-जाने से नींद पूरी नहीं हो सकी।अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने बताया कि कंट्रोल से होने वाली इमरजेंसी रोस्टिंग के अलावा स्थानीय स्तर पर कटौती नहीं की जा रही है।