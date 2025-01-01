Amethi News: गोला फेंक में नेहा ने मारी बाजी

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1500 मीटर दौड़ में एसपीएन की अंशिका मौर्य पहले और आरबीएस इंटर कॉलेज तिलोई की सलोनी दूसरे स्थान पर रहीं। 100 मीटर दौड़ में काजल मिश्रा ने पहला और एसपीएन की शशि ने दूसरा स्थान हासिल किया। 800 मीटर दौड़ में राम जानकी की उपनीत पहले और आरबीएस की आर्या सिंह दूसरे स्थान पर रहीं। गोला फेंक और चक्र फेंक में राम जानकी की नेहा पहले स्थान पर रहीं। दोनों स्पर्धाओं में एसपीएन की जानवी मौर्य और लवली साहू ने दूसरा स्थान हासिल किया।3000 मीटर दौड़ में एसपीएन की अंशिका मौर्य पहले और सबीहा बानो दूसरे स्थान पर रहीं। 400 मीटर दौड़ में राम जानकी की उपनीत पहले और एसपीएन की काजल मिश्रा दूसरे स्थान पर रहीं। भाला फेंक में एसपीएन की ज्योति पहले स्थान पर रहीं। लंबी कूद में एसपीएन की जानवी मौर्य ने पहला और रुचि यादव ने दूसरा स्थान हासिल किया।