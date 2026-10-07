Amethi News: संदिग्ध हालात में फंदे से लटकी मिली विवाहिता, मौत

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एएच इंटर कॉलेज के समीप पालपुर निवासी हमजा ने बताया कि करीब डेढ़ वर्ष पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उनकी मुलाकात अंबेडकरनगर के धनरुआ बाजार निवासी मोहम्मद असलम की बेटी नाजरीन से हुई थी। करीब सात माह पहले दिल्ली के सराय काले खां स्थित मस्जिद में दोनों का निकाह हुआ था। करीब एक सप्ताह पहले दोनों निहालगढ़ स्थित दादा के मकान में रहने लगे थे।हमजा के मुताबिक शादी से दोनों पक्षों के लोग नाराज थे। इसे लेकर नाजरीन मानसिक रूप से परेशान रहती थीं। उसने मंगलवार को गौरीगंज महिला थाने में शिकायत भी की थी। बुधवार को हमजा अपनी बीमार मां फातिमा का इलाज कराने अस्पताल गए थे। शाम को लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला।पुलिस को सूचना दी गई। दरवाजा तोड़ने पर नाजरीन फंदे से लटकी दिखाई दीं। उसे बाहर निकाला गया। नाजरीन के भाई अरबाज ने गुजरात में होने की बात कही। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया है। हर पहलू की जांच की जा रही है। तहरीर या कोई तथ्य सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।